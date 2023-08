Dois às 10 - Rosa, Roberto e Maria viveram momentos de terror abordo de um avião

Hoje às 10:05

No programa apresentador Cláudio Ramos, começamos a manhã com as «Conversas de Café» em que Zé Lopes e Merche Romero comentam as mais recente polémicas e novidades nas vidas dos famosos. Recebemos ainda Andreia Filipe, ex-concorrente «Big Brother», que nos fala do seu casamento e lua-de-mel, trazendo mesmo o vestido que usou para nos mostrar. Na segunda parte conhecemos Rosa Valinho, Roberto Martins e Maria Garnel que foram passageiros num avião de regresso do Egipto na qual viveram momentos de horror, pensando mesmo que as suas vidas iam terminar ali. Recebemos ainda Esperança Silva que é cuidadora informal do marido que sofre de Esclerose Lateral Amiotrófica. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» comentam os mais recentes crimes.