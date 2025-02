Dois às 10 - Ruben e Ana mostraram-se radiantes com novidade

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Ruben partilhou a sua felicidade ao lado de Ana e fala do desejo de ser pai ainda este ano, referindo que é a sua prioridade. Ruben e Ana mostraram-se radiantes com a novidade. Ruben revelou ter sido convidado para participar num novo desafio, mas recusou. O ex-concorrente explicou que a sua prioridade é a sua namorada, Ana, e que não queria submetê-la a mais uma experiência televisiva. Ruben afirmou que Ana é a pessoa mais importante da sua vida e que não seria capaz de a magoar com uma nova participação num reality show.

FF comemora 20 anos de carreira e no dia 21 de fevereiro estreia a peça de teatro «Eva Perón». O artista fala do desafio da peça que considera: «O mais difícil e extraordinário que fiz até hoje».

Ana conta que aos 35 anos foi diagnosticada com Parkinson. Fala de como foi difícil e que foi olhada na rua de lado. Chegou a passar por alcoólica e drogada. Deixou de dar aulas para estar na biblioteca a atender alunos e isso foi muito duro. Paulo, bombeiro em Lagos, partilhou a sua luta contra o cancro. A sua ex-mulher e amiga, esteve presente para o apoiar e emocionou-se com a sua força e determinação. Paulo afirmou que o cancro valeu a pena para reatar a relação com a sua amiga.

