Dois às 10 - Ruben e Tatiana Boa Nova apresentam o filho mais novo

Hoje às 09:50

No “Dois às 10”, a manhã começou com a análise da atualidade dos famosos na rubrica Conversas de Café, com Adriano Silva Martins, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim.

Tatiana e Rúben Boa Nova estiveram no programa a recordar a sua história de amor e apresentaram o filho mais novo, Rodrigo.

Houve espaço para a história inspiradora de Rui, fundador do Doutor Finanças, que partilhou o seu percurso improvável até ao sucesso.

O programa deu também voz ao testemunho emocionante de Matilde, mãe de Lourenço, diagnosticado com leucemia.

