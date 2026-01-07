No “Dois às 10”, a manhã começou com a análise da atualidade dos famosos na rubrica Conversas de Café, com Adriano Silva Martins, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim.
Tatiana e Rúben Boa Nova estiveram no programa a recordar a sua história de amor e apresentaram o filho mais novo, Rodrigo.
Houve espaço para a história inspiradora de Rui, fundador do Doutor Finanças, que partilhou o seu percurso improvável até ao sucesso.
O programa deu também voz ao testemunho emocionante de Matilde, mãe de Lourenço, diagnosticado com leucemia.
Dois às 10 - Ruben e Tatiana Boa Nova apresentam o filho mais novo
Hoje às 09:50
