Dois às 10 - Ruben fica em lágrimas ao esclarecer a sua reação à saída de Rita

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos recebem Ruben Silvestre para falar sobre o seu comportamento na passada gala do Secret Story e este não contém as lágrimas ao admitir ter agido de forma precipitada, explicando os motivos por trás da sua atitude.

Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz comentam o temas que têm dado que falar na tertúlia «Conversas de Café» e Cinha Jardim revela a relação que Marco Paulo teria com o bombeiro que se tornou um dos herdeiros da sua fortuna. Durante a tertúlia Cláudio Ramos revela presente de aniversário que recebeu de Manuel Luís Goucha.

Os apresentadores recebem ainda Sandra Onofre, mãe do concorrente do Secret Story, Gonçalo, Artur Palma, pai de Marcelo e Bruno Correia, amigo de Diogo Alexandre. O pai de Marcelo comenta aproveita para comentar a atitude de Ruben com Rita.

Conhecem também a emocionante história de Sónia que recordou o dia fatídico que mudou para sempre a sua vida. O acidente, que ocorreu numa tarde de primavera, tirou-lhe a possibilidade de continuar ao lado das pessoas que mais amava.