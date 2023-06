Dois às 10 - Rui Pedro Silva revela pormenor sobre gravações de Morangos com Açúcar!

Ontem às 10:05

No «Dois às 10», recebemos vários convidados de diferentes áreas. Teresa Cameira, ensinou-nos quais as refeições que devemos fazer para os dias de calor que se aproximam. Para além disso, a professora de educação especial, Teresa Antunes, falou como é ser professora desses mesmos alunos e do orgulho que sente por cada um. Os atores Rui Pedro Silva e Paulo Pires, encenam a peça de teatro «O Filho» e falaram-nos do seu contexto.