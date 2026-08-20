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Dois às 10 - Rui superou 20 anos de adição pelo amor à família

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Rui superou 20 anos de adição pelo amor à família - TVI

O Dois às 10 arrancou com uma atuação de Tanya, ex-concorrente do "Big Brother Famosos", seguida do bloco "Conversas de Café", com os comentadores Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins a comentarem as novidades do casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, o nascimento da filha de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão, o pedido de casamento de Pedro Jorge a Marisa e as últimas notícias do "Big Brother Verão". Seguiu-se um momento na cozinha com Rafael Barbosa e a avó Alice, que prepararam pão de abóbora ao som de rezas antigas. Na segunda parte, Sónia Rodrigues e o marido Rui Carvalho partilharam a história de superação de 20 anos de toxicodependência, e Fátima Miranda recordou o filho João Gabriel, que morreu aos 13 anos precisamente no hospital onde a mãe trabalhava. Para terminar, os comentadores da «Atualidade» analisaram os temas do dia.
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