Dois às 10 - Sabia que o seu signo pode revelar tendências para problemas de saúde? Joana Dias esclarece

Hoje às 10:05

No programa apresentado por Cláudio Ramos, começamos a manhã com os concelhos alimentares do médico, e cozinheiro, João Ribeiro. Ainda na primeira parte recebemos Joana Dias, taróloga, aborda os signos de forma pouco habitual falando dos problemas de saúde mais comuns associados a determinados signos. Na segunda parte, ficamos a conhecer a história de Gisela Santos, uma autista com dois filhos que sofrem de autismo. Recebemos também Francisco Silva, ex-concorrente do «Love on Top», que no conta porque deixou de lado os seus sonhos para se dedicar ao último desejo da mãe que faleceu de cancro. Na terceira parte, abordamos os mais recentes crimes que marcam a «Atualidade».