Dois às 10 - Saiba as previsões do signos para o mês de fevereiro

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», a taróloga Joana Dias apresentou as previsões astrológicas para fevereiro, analisando como as posições dos astros poderão influenciar cada um dos signos. Estas previsões abordam áreas fundamentais da vida, como o amor, a carreira, a saúde e as finanças, ajudando os telespectadores a prepararem-se para os desafios e oportunidades que o próximo mês poderá trazer.

Renata deixa Cristina Ferreira sem palavras ao revelar como tem gravado o nome do namorado no seu telemóvel. Renata partilha a experiência estranha de ser reconhecida pelas pessoas, sem as conhecer, devido à sua participação no programa «Secret Story». A sua sogra, inicialmente reticente em relação ao casal, agora demonstra carinho e apoio. Maycon partilha o esforço da família em o proteger de informações externas após a sua saída da casa e Renata enfatiza a importância do respeito e privacidade da sua família, especialmente após saírem do programa. Maycon, questionado sobre um possível pedido de namoro a Renata, mantém-se misterioso e brinca com a situação, afirmando que não pode revelar tudo. O casal, que se conheceu e apaixonou no reality show, admite que a vida fora da casa é diferente, com menos pressão e mais espaço para se conhecerem melhor. Maycon sente-se mais nervoso cá fora, ao contrário de Renata, que se sente mais à vontade longe das câmaras, confessando que na casa sentia receio da opinião do avô. Apesar de terem discutido muito dentro do programa, o casal tem conseguido resolver os problemas com mais calma e tranquilidade no mundo real.Conhecemos a história de Mariana Sá. Aos 5 anos, Mariana sofreu um acidente doméstico que lhe causou queimaduras em 50% do corpo. A mudança para França com 9 anos trouxe novos desafios, incluindo bullying devido às suas cicatrizes. Mariana partilhou ainda os momentos difíceis no hospital, as inúmeras cirurgias e a forma como encara as suas marcas hoje em dia. A jovem não culpa os pais pelo acidente e aceita a sua história de vida. Sylvie, mãe de Mariana, esteve presente em estúdio e relembrou alguns momentos do internamento da filha.