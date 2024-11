Dois às 10 - Saiba como perder 10kg em apenas 3 meses sem dietas restritivas

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Rui Pinheiro, Personal Trainer, o ex-concorrente do Big Brother quer comprovar que é possível emagrecer e obter resultados em qualquer idade e em qualquer fase de vida. Conhecemos Liliana Costa, a nossa convidada sofre de Michaelfobia e explica como tudo começou e como a fobia condiciona a sua vida desde os quatro anos de idade.Cristina Ferreira revelou uma particularidade pouco conhecida sobre o seu colega Rúben Vieira, mais conhecido pelo público como "Ben". Cristina partilhou que Ben possui uma fobia pouco comum. Susana Dias Ramos, Sexóloga, partilha truques e dicas para melhorar a vida sexual. Conhecemos a história de vida de Carla Ferraz. Carla está doente desde os 30 anos, devido a uma imunodeficiência. Os internamentos e as cirurgias têm sido uma constante devido a várias infeções e Carla não vê a luz ao fundo do túnel. Vive revoltada com esta doença e com medo, porque nunca sabe quando uma infeção poderá ser fatal.