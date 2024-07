Dois às 10 - Saiba o que lhe reserva o seu signo em agosto!

Hoje às 09:55

Joana Dias revela o que cada signo pode esperar para o mês de agosto. Recebemos Inês Aguiar, que vai integrar o elenco da nova novela da TVI ao lado de Kelly Bailey e Margarida Corceiro. Recebemos Daniela Ventura, do «Big Brother 2024». Não ganhou, mas conquistou um honroso segundo lugar na casa mais vigiada do país onde encontrou também David com quem construiu uma amizade muito particular. Polémica, emotiva mas também muito sensível foi uma das concorrentes mais marcantes das últimas edições do Big Brother. Amada por uns, odiada por outros. Daniela Ventura tem uma história de vida marcada por abandonos, traições e revoltas. Conhecemos a história de Mariana Carvalho, que sofreu um enfarte aos 24 anos. Hoje, passados sete anos, partilha connosco como ultrapassou este inesperado episódio.