Dois às 10 – Samantha Lecathelinais revela traumas de infância

Hoje às 10:07

No programa apresentado Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, começamos a manhãs com as «Conversas de Café» com especial atenção para o novo romance de Maria Cerqueira Gomes. Joka Kasquinha deixa-nos alguns exemplos de visuais para vestir como realeza, mas sem gastar muito dinheiro. Na segunda parte, recebemos Samantha Lecathelinais que nos que nos fala da tentativa de terminar com a própria vida e os traumas de infância. Maria José Saramago conta-nos como o marido perdeu a vida num acidente de trabalho, está há dois anos à espera de apoios para sobreviver. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» analisam os mais recentes crimes.