Dois às 10 - Sandra Costa de luto com perda recente da mãe

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cucha Carvalheiro e Paula Neves visitam o programa para uma conversa animada sobre a nova série «Vizinhos Para Sempre». Inspirada numa série espanhola a dupla promete momentos hilariantes, abordando com humor as peripécias da vida em condomínio. Paula Neves partilha o seu entusiasmo com a estreia de «Vizinhos Para Sempre», confessando que participar numa sitcom sempre foi um sonho. A atriz, que dá vida à personagem Diana, destaca o elenco fantástico e a abordagem original e divertida da série sobre a realidade da habitação em Portugal e na Europa. Sandra Costa, ex-concorrente da «Casa dos Segredos», abre o coração sobre os últimos momentos com a sua mãe. Sandra descreve a situação como inesperada e partilha o momento em que o seu irmão estava com a mãe na ambulância, quando esta lhe pediu para não a deixar. Sandra fala com Cláudio Ramos sobre a dor e a dificuldade em lidar com a partida repentina da sua mãe. Conhecemos a história do pequeno Gustavo pelas palavras dos pais Sílvia e Paulo Santos que recordam a luta do seu bebé, Gustavo, contra uma meningite bacteriana aos 14 dias de vida. Após 39 dias internado em estado grave, Gustavo teve alta, mas ficou com algumas sequelas. Os pais partilham a sua experiência e apelam por apoio nas redes sociais para ajudar o filho.

Na «Atualidade» reunimos Suzana Garcia, advogada, Vera de Melo, psicóloga, e o inspetor Vitor Marques para a habitual análise.