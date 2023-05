Hoje às 10:05

No programa apresentado por Cláudio Ramos, recebemos Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Zé Lopes para comentar as últimas notícias da atualidade. Sandra Costa, concorrente da Casa dos Segredos 3, viu-se obrigada a vender a casa com que sempre sonhou. Gisela Serrano desmente rumores e afirma que Tayson é apenas seu amigo. Recebemos a icónica concorrente do «Vai ou Racha» Zulmira.