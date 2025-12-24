Dois às 10 - Sandra Felgueiras conta como é o Natal em sua casa

Hoje às 09:50

O Dois às 10 foi dedicado ao espírito natalício, com foco nas tradições de Natal dos cantores populares.

Familiares de artistas estiveram a cozinhar em estúdio, num jogo divertido para adivinhar a quem pertenciam.

Bruna, Joana d’Arc, Ruizinho do Acordeão e Ana Duarte animaram a manhã com música e boa disposição.

Sandra Felgueiras marcou presença e falou de forma emotiva sobre como vai viver o Natal em casa.

Houve também espaço para uma entrevista exclusiva ao homem que destruiu uma montra com o carro.