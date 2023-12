Dois às 10 - Sandra Felgueiras fala dos dissabores do jornalismo de investigação

Hoje às 10:00

No programa apresentado por Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, começamos a manhã com as «Conversas de café» onde falamos das mais recentes polémicas que envolvem os famosos nacionais e internacionais. Recebemos ainda a jornalista Sandra Felgueiras que fala do caso polémico que revelou relacionado com a administração do medicamento mais caro do mundo a duas gémeas luso-brasileiras. Na terceira parte, analisamos os mais recentes crimes que marcam a atualidade.