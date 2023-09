Dois às 10 - Sandra recebeu um novo sorriso depois de 30 anos de sofrimento

Hoje às 10:05

Sandra Sousa, que usa prótese desde os 15 anos de idade, é surpreendida pela equipa do médico dentista João Espírito Santo, e recebe um novo sorriso. Veja o antes e o depois com um resultado impressionante. No segmento «Conversas de Café», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Merche Romero comentam as últimas novidades do mundo das celebridades. Na cozinha, as irmãs Cristina e Liliana preparam uma especialidade típica do seu restaurante em Guimarães. Recebemos Patrícia, que é madrasta de duas meninas, e que explica como se deve ultrapassar os rótulos da madrasta como a «bruxa má».