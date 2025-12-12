Dois às 10 - Sandrina Pratas explica diagnóstico médico da filha

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Jéssica Vieira, Raquel Demétrio e Carolina Nunes analisaram os momentos mais marcantes da semana no «Secret Story 9».

O cantor Nuno Ribeiro juntou-se ao programa para cozinhar em direto e falar do grande concerto que prepara para o próximo ano.

Sandrina regressou ao matutino acompanhada pela filha, Ariel, e emocionou ao revelar que a menina foi diagnosticada com surdez, partilhando o impacto e as dúvidas que tem vivido como mãe.

O programa recordou ainda a tragédia de 7 de maio de 1995, quando o varandim da porta 10A do antigo Estádio José Alvalade cedeu, causando dois mortos e dezenas de feridos.

Foi também contada a história do pequeno Daniel, de 4 anos, cuja doença raríssima — com apenas 27 casos no mundo — motivou os pais a criar uma associação de apoio a outras famílias.