Dois às 10 - Sandro reage à expulsão do «Secret Story» e revela conversa com Cristiano Ronaldo

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», a manhã foi marcada por fortes emoções e grandes histórias. Começámos com o rescaldo da quarta gala do «Secret Story 9», uma noite cheia de surpresas, nomeações e rivalidades que não deixaram ninguém indiferente. Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins analisaram os momentos mais intensos e comentaram as novas dinâmicas dentro da casa. O programa recebeu também Sandro, o terceiro expulso desta edição, que partilhou a sua experiência e revelou bastidores desconhecidos da convivência entre os concorrentes. Mas o momento mais comovente foi protagonizado por Bruno, que contou a história de amor e superação que vive ao lado de Sandra. Casados há 28 anos, viram a vida mudar quando ela, com apenas 45 anos, foi diagnosticada com uma demência rara. Desde então, Bruno e os filhos tornaram-se os cuidadores de Sandra, provando que o amor verdadeiro resiste à dor, ao tempo e à doença.