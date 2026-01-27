No Dois às 10 desta manhã, o programa foi dedicado a diferentes formas de habitação fora do comum. Conhecemos a história da família Freire, que vive numa casa de madeira. Houve ainda espaço para descobrir como é o dia a dia numa casa sobre rodas. O programa explicou também os desafios de viver num parque de campismo. Foi abordada a realidade de uma família que habita numa casa ainda em construção.
A manhã contou ainda com conversas sobre a nova casa de Sara Barradas e José Raposo e os novos projetos profissionais de Alexandra Lencastre e Diogo Infante. Antes da atualidade criminal, conhecemos a história de Diogo, que ficou paraplégico depois de um acidente a 500 metros de casa.
Dois às 10 - Sara Barradas e José Raposo vivem nova fase na relação
Hoje às 09:50
