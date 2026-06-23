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Dois às 10 - Sara esclarece tudo sobre João Ricardo

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Sara esclarece tudo sobre João Ricardo - TVI

No «Dois às 10», Sara foi expulsa a quatro dias da grande final e mostra-se magoada com João Ricardo. A ex-concorrente recorda visita de Hugo no Secret Story - Desafio Final, revela em que ponto está o relacionamento e conta que recebeu mensagem do ex-concorrente.

“Esta não é uma despedida. É apenas uma pausa”. Foi uma promessa que Marcos Tenório Bastinhas fez há um ano quando anunciou que precisava de fazer uma pausa nas corridas, algo que nunca tinha acontecido em 25 anos de carreira. Mesmo nos momentos mais duros, Marcos Bastinhas arranjou sempre forças para entrar em praça com a entrega que o público merecia, até que precisou de se reencontrar. No “Dois às 10”, abriu o coração e partilhou que estava com uma depressão. (vivo dele a falar disso) Admitiu até ter tido pensamentos bastante negativos nesta fase. (vivo dele a falar disso) Um ano depois, Marcos Tenório Bastinhas está de volta às arenas. No dia 6 de junho, atuou na praça de touros Monumental Celestino Graça, em Santarém. Emocionou as bancadas e voltou a sentir a chama de toureiro. Tal como o pai Joaquim Bastinhas, que perdeu em 2018, segue o lema de vida ‘dar tudo pelo público’. E nesta primeira corrida foi o que fez. O carinho do público foi o balão de oxigénio que precisava para um regresso em grande. Quem nunca saiu do lado do toureiro foi Dália Madruga. Juntos há mais de uma década, a mulher de Marcos Bastinhas segurou o barco nesta época de tempestade. Por isso e muito mais, o toureiro diz estar “eternamente grato” à mulher “maravilhosa” que o acompanha mesmo nos momentos mais difíceis. Um ano depois, Marcos Bastinhas volta hoje ao Dois às 10 para contar tudo sobre este tão aguardado regresso.
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