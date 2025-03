Dois às 10 - Sara Pinto revela sexo do bebé

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Sara Pinto, jornalista da TVI, partilha a feliz notícia de que está grávida do seu terceiro filho, um menino, juntando-se assim aos seus dois filhos, Vasco, de 4 anos, e Manuel, de 2. Sara, que está grávida de quase seis meses, revela que sempre foi um objetivo seu e do marido, Edgar, ter três filhos. A jornalista descreve a reação do filho mais velho, Vasco, à notícia da chegada do irmão, mostrando-se surpreendida com a sua alegria e entusiasmo. Sara Pinto partilha ainda as mudanças que a família terá de fazer com a chegada do novo membro, como a troca de carro, para acomodar todos confortavelmente. A jornalista da TVI aborda os desafios de conciliar a vida profissional com a maternidade, especialmente com os avós a viver no norte do país. Sara explica como ela e o marido se organizam e dividem as tarefas para cuidar dos filhos, especialmente quando estão doentes, contando com o teletrabalho do marido.

Sara recorda a relação com o pai da sua filha. Aos 20 anos, Sara engravidou do seu primeiro e único amor. Com o passar do tempo, a jovem começou a perceber que aquela não seria uma relação dita normal. Sara tentou, por diversas vezes, separar-se, mas o ex-companheiro nunca aceitou. A jovem mudou-se para a Suíça com a sua filha, onde viveu com familiares que lhe mostraram como é uma «relação dita normal». Ao regressar a Portugal, a jovem foi perseguida e ameaçada de morte pelo pai da filha. Sara esteve em sofrimento e desistiu de acreditar nela própria.

