Dois às 10 - Sara Sistelo e Moisés Figueira celebram dois anos de namoro

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», os familiares dos nomeados do «Big Brother Verão» comentaram os momentos mais polémicos da semana.



Moisés e Sara, casal nascido em «O Triângulo», celebraram dois anos de namoro com troca de alianças em direto.

Tamara surpreendeu com a sua impressionante transformação física após perder 22 quilos.Na cozinha do programa, Tamara ainda confecionou ovos rotos com camarão.

O tema da amamentação prolongada gerou debate após declarações polémicas da Ministra da Segurança Social.

Especialistas e convidados discutiram até que idade se deve amamentar.

Bruno, vítima de um grave acidente de bicicleta, contou como a sua vida mudou e como o pai tem sido o seu maior apoio.

