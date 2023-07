Dois às 10 - Seguradora negou pagar crédito depois da morte do marido de Soraia

Hoje às 10:05

Ouvimos o testemunho comovente de Soraia Barbosa, que perdeu o marido num acidente de mota, uma semana depois de terem feito a escritura da sua casa. Agora, a nossa convidada vê-se desesperada por ter ajudas ou resposta do banco. Conhecemos alguns negócios com teor de praia: bikinis, acessórios e gelados. Recebemos o cantor brasileiro Vitor Kley. No segmento da cozinha, a nutricionista Iara Rodrigues, que prepara um almoço delicioso e saudável. Também, conhecemos um projeto inovador na área dos cuidados médicos: o internamento em casa.