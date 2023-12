Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos o circo de natal! Junta-se a nós a família Victor Hugo Cardinali para atuações únicas e memoráveis. Conhecemos a história de Márcia, que nasceu com paralisia cerebral e recebendo Cristina e Lara Passos, mãe e irmã. Mudámos a vida de Ana Castro devolvendo-lhe o sorriso com a ajuda do Doutor João Espírito Santo. E de seguida, comentámos a Atualidade.