Dois às 10 - Simão Fumega perdeu o avô enquanto via o irmão lutar contra leucemia

No «Dois às 10», Renata Reis, Joana Pinto e Gonçalo Quinaz analisaram os momentos mais marcantes da semana no «Secret Story 9», entre estratégias, nomeações e previsões para a próxima gala. O programa assinalou ainda o Dia Mundial do Ovo, com a nutricionista Rita Andrade a esclarecer dúvidas sobre este alimento e a explicar quantos ovos por semana é seguro comer. A manhã contou também com a presença do ator Simão Fumega, conhecido dos «Morangos com Açúcar» e atualmente em «Terra Forte», que partilhou uma história comovente sobre o irmão mais novo, Martim, que enfrentou uma leucemia de alto risco. O ator recordou esse período difícil, a perda do avô com a mesma doença e a forma como a família encontrou força e união para superar a dor.