A manhã no “Dois às 10” foi marcada por emoção, música e histórias inspiradoras. Joana Pinheiro, Carina Ribeiro e Cristiana Jesus analisaram os momentos mais intensos da semana na “Secret Story 9”, antecipando o que poderá acontecer na próxima gala. O estúdio encheu-se de música com Afonso Dubraz e o grupo Tradição D’Ouro, que animaram o público. Tânia Amor trouxe a doçura de um delicioso bolo de chocolate. O programa contou ainda com dois testemunhos marcantes: Simone, que foi mãe aos 15 anos, e Maria José, que partilhou uma inspiradora história de superação após enfrentar a esclerose múltipla e um grave acidente de viação.
Dois às 10 - Simone descobriu que estava grávida aos 15 anos
Hoje às 09:50