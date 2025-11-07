Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Dois às 10 - Simone descobriu que estava grávida aos 15 anos

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Simone descobriu que estava grávida aos 15 anos - TVI

A manhã no “Dois às 10” foi marcada por emoção, música e histórias inspiradoras. Joana Pinheiro, Carina Ribeiro e Cristiana Jesus analisaram os momentos mais intensos da semana na “Secret Story 9”, antecipando o que poderá acontecer na próxima gala. O estúdio encheu-se de música com Afonso Dubraz e o grupo Tradição D’Ouro, que animaram o público. Tânia Amor trouxe a doçura de um delicioso bolo de chocolate. O programa contou ainda com dois testemunhos marcantes: Simone, que foi mãe aos 15 anos, e Maria José, que partilhou uma inspiradora história de superação após enfrentar a esclerose múltipla e um grave acidente de viação.

Mais Vistos

03:21

Ana Duarte na casa? Pedro faz imitação (quase) perfeita da cantora: com coregrafia e tudo!

Secret Story
Hoje às 14:23
1
04:09

Dylan surpreende Inês com beijo e confissão que está a dar que falar

Secret Story
Hoje às 14:39
2
01:03

Pedro Jorge declara o seu amor a Marisa em voz alta: e Leandro tem reação hilariante

Secret Story
Hoje às 10:32
3

Cristiana Jesus revela que dois ex-concorrrentes voltaram a namorar e deixa Cláudio Ramos em 'choque'

Dois às 10
Hoje às 10:48
4

Desengane-se se acha que é preciso sair de casa para comer estas castanhas. Só precisa de uma air fryer

Dois às 10
Ontem às 14:00
5

Famoso cantor português vai mesmo para a prisão. Este é o vídeo que o condenou

Dois às 10
Hoje às 12:25
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui

2 nov, 22:44

A 1ª Companhia está de regresso à TVI - e esta foi a reação efusiva de um ex-concorrente de reality

Secret Story
Hoje às 12:02

Famoso cantor português vai mesmo para a prisão. Este é o vídeo que o condenou

Dois às 10
Hoje às 12:25

Simone engravidou aos 15 anos. Os pais souberam através de uma terceira pessoa: «Passou de criança a mulher»

Dois às 10
Hoje às 13:52

Família de Mickael Carreira e Laura Figueiredo vive susto em termos de saúde: «A minha alma saiu do meu corpo»

Novelas
Hoje às 12:59

O Natal está a chegar e a app TVI Pass tem uma prenda para si

Novelas
Hoje às 12:03

TVI PLAYER

Última Hora: Este foi o primeiro beijo de Dylan e Inês. As imagens exclusivas aqui

Secret Story
Há 25 min

Homem mata mulher à facada em plena via pública no Porto

Jornal Nacional
Ontem às 21:46

Dylan surpreende Inês com beijo e confissão que está a dar que falar

Secret Story
Hoje às 14:39

A Protegida: Ânimos exaltam-se entre JD e Clarice

A Protegida
Ontem às 23:10

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 12min

Terra Forte: Rosa Maria revela nova pista sobre o desaparecimento de Flor do navio

Terra Forte
Ontem às 22:10
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 24 min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 12min

Soma e segue - Veja o episódio aqui

Soma e segue
Há 2h e 22min

Professora deixa marido por uma colega: os três trabalham na escola dos filhos gémeos

A Sentença
Há 2h e 54min

TVI - Em cima da hora - 7 de novembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 7 de novembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Flor desiste de lutar pela herança?

Novelas
Hoje às 08:57

Vem aí em «A Protegida»: Jorge faz mal a Carlota?

Novelas
Hoje às 09:59

«Engravidar nos próximos meses?»: Diogo Amaral deixa a dúvida sobre possível gravidez de Jessica Athayde

Novelas
Hoje às 11:20

Família de Mickael Carreira e Laura Figueiredo vive susto em termos de saúde: «A minha alma saiu do meu corpo»

Novelas
Hoje às 12:59

Irreconhecídel! Ator famoso perde 10 quilos em cinco meses

Novelas
Ontem às 16:43

Vem aí em «Terra Forte»: Flor confronta Sammy e Álvaro após ouvir conversa suspeita

Novelas
Hoje às 10:09