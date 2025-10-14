Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Dois às 10 - Sofia Aparício relata momento de terror durante sequestro

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Sofia Aparício relata momento de terror durante sequestro - TVI

Sofia Aparício viveu uma das experiências mais intensas e arriscadas da sua vida. A manequim e atriz integrou a Flotilha Humanitária Global Sumud, que partiu de Barcelona com destino a Gaza, com o objetivo de romper o cerco imposto por Israel e abrir um corredor humanitário. A missão terminou com a sua detenção pelas autoridades israelitas — e um regresso a Portugal marcado pela emoção e pelo trauma.

Depois de ser expulsa da Casa dos Segredos, Lídia revelou que já conhecia Dylan antes de entrarem no reality show da TVI. A terapeuta espiritual explicou no Dois às 10 que o concorrente “sabia do seu segredo” e contou como se cruzaram pela primeira vez.

Sofia Aparício responde a quem questionou os seus motivos: «Não procurei likes...nem mediatismo!»

Dois às 10
Hoje às 11:37

«Terra Forte»: Já sabe como vai ser a personagem de Benedita Pereira?

Novelas
Hoje às 12:03

Últimos episódios «A Fazenda»: Acabou a farsa! A verdadeira Andreia é descoberta

Novelas
Hoje às 09:32

Depois de divulgar que o pai traiu a mãe, Lídia revela se o familiar a contactou depois do «Secret Story»

Dois às 10
Hoje às 11:52

«Uma parte da minha vida foi embora com as duas»: figura emblemática da TV 'chora' morte da filha e da neta

V+ TVI
Hoje às 10:16

A confissão que todos esperavam: João Ricardo mete um ponto final e revela toda a verdade sobre Marcia Soares

Secret Story
Ontem às 16:50

A Fazenda: Miguel descobre contradições e desconfia de Joel

A Fazenda
Ontem às 23:00

Secret Story 9 - Extra - 14 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

Secret Story 9 - Especial - 13 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:42

Revelado: Foi assim que Lídia e Dylan se conheceram antes de entrarem no «Secret Story»

Dois às 10
Hoje às 11:47

A Protegida - Jorge encontra o home que Isabel não quer ouvir falar

A Protegida
10 out, 23:30

Turista português resgatado seminu de túnel em Istambul. Estava perdido e sem passaporte

TVI Jornal
Há 2h e 33min
TVI - Em cima da hora - 14 de outubro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 52min

TVI Jornal - 14 de outubro de 2025

TVI Jornal
Há 3h e 54min

Aconteceu em cidade portuguesa: menina em choque e aos gritos quando passeava o cão e encontrou um jovem assassinado na rua

Dois às 10
Hoje às 12:29

Depois de divulgar que o pai traiu a mãe, Lídia revela se o familiar a contactou após o «Secret Story»

Dois às 10
Hoje às 11:52

Lídia sobre Liliana: «Ela seria criticada de qualquer das formas!»

Dois às 10
Hoje às 11:50

Lídia revela quem mais a enervou dentro da casa: «É boa no poder de argumentação sentada no sofá!»

Dois às 10
Hoje às 11:50
Últimos episódios «A Fazenda»: Após confessar todos os crimes, Lukenia está em fuga

Novelas
Hoje às 09:00

«Terra Forte»: Já sabe como vai ser a personagem de Benedita Pereira?

Novelas
Hoje às 12:03

Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»

Novelas
Hoje às 09:41

“Os sonhos estão a tornar-se realidade”: Lourenço Ortigão levanta a 'ponta do véu' sobre a nova fase de vida com Kelly Bailey

Novelas
Hoje às 10:44

«A vida puxou-me o tapete» : Atriz famosa mostra o seu lado vulnerável

Novelas
Hoje às 11:28

Exclusivo final «A Fazenda»: Leonor e Gaspar vivem felizes como nunca

Novelas
Ontem às 09:30