Dois às 10 - Sofia Aparício relata momento de terror durante sequestro

Sofia Aparício viveu uma das experiências mais intensas e arriscadas da sua vida. A manequim e atriz integrou a Flotilha Humanitária Global Sumud, que partiu de Barcelona com destino a Gaza, com o objetivo de romper o cerco imposto por Israel e abrir um corredor humanitário. A missão terminou com a sua detenção pelas autoridades israelitas — e um regresso a Portugal marcado pela emoção e pelo trauma.

Depois de ser expulsa da Casa dos Segredos, Lídia revelou que já conhecia Dylan antes de entrarem no reality show da TVI. A terapeuta espiritual explicou no Dois às 10 que o concorrente “sabia do seu segredo” e contou como se cruzaram pela primeira vez.