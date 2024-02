Dois às 10 - Sofia Nicholson fala dos desafios da novela «Cacau»

Hoje às 09:55

No programa apresentado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, começamos uma manhã dedicada aos enchidos com a visita de produtores. A atriz Sofia Nicholson fala da experiência desafiante que tem sido dar vida a «Filó» na novela «Cacau». Ana Luísa fala das dificuldades que passa com Sérgio para cuidar do filho que sofre de autismo e Verónica Ferreira recorda o acidente de viação que roubo a vida do seu companheiro. Na terceira parte, comentamos os mais recentes crimes que marcam a atualidade.