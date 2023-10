Dois às 10 - Sónia Cortez viveu uma relação tóxixa marcada pela violência doméstica

No programa apresentador por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, começamos a manhã com dicas para poupar dinheiro e uma receita de Bacalhau com Feijão. Ficamos a conhecer a história de vida de Sónia Cortez, que viveu uma relação tóxica marcada pela violência doméstica. Num tom mais alegre conhecemos, Almiro Mateus, um médico de família dedicado e disponível para os utentes, que dá consultas gratuitas. Na terceira parte, falamos dos novos desenvolvimentos no julgamento da morte de Sara Carreira.