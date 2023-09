Hoje às 10:05

No «Dois às 10», recebemos a ex-concorrente do “Big Brother” Sónia Jesus, que nos vem contar como tem vividos os últimos dias. Vítor Soares já voltou a casa para cumprir prisão domiciliária e foi recebido em êxtase por Sónia Jesus e pelos filhos. Conhecemos também a história de Francisca, diagnosticada com tumor aos 13 meses.