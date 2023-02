Dois às 10 – Sónia Jesus apresenta filho e recorda detenção do marido Vitó

30 jan, 10:07

No programa apresentado por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, recebemos Maria João e José que nos ensinam a fazer frango na púcara e os comentadores do «A Experiência» falam dos mais recentes desenvolvimentos na vida dos casais. Na segunda parte, recebemos Sónia Jesus que nos apresenta o filho mais novo, fala da relação com marido na prisão e do julgamento público da qual tem sido vítima. Conhecemos também a história de Bernardo, que sofre de paralisia cerebral. Na última parte, os comentadores da «Atualidade» analisam os mais recentes crimes.