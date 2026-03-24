Dois às 10 - Sónia Jesus fala sobre o fim da relação com Vitó

Hoje às 09:50

No Dois às 10, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos receberam Cinha Jardim e Adriano Silva Martins que comentaram os últimos acontecimentos do Secret Story.

Moisés e Sara, ex-concorrentes do reality show «O Triângulo» ficaram a conhecer o sexo do primeiro filho em comum. Recebemos Adriane Galisteu, a estrela brasileira do Brasil.

Sónia Jesus, que está prestes a abrir a loja física da sua marca, abordou pela primeira vez o fim da relação com o noivo.

E antes da atualidade criminal, conhecemos o jovem Rui, que sofre de atrofia muscular e foi surpreendido em direto.