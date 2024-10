Dois às 10 - Sósia de Georgina Rodríguez conta episódios hilariantes

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos jovem portuguesa tornou-se um fenómeno nas redes sociais devido à sua impressionante semelhança com Georgina Rodríguez, a famosa companheira de Cristiano Ronaldo. Íris Soares revela como a sua vida mudou desde que começou a ser reconhecida por essa semelhança. O aumento de popularidade foi visível, especialmente no Instagram. Falamos de menopausa. A menopausa pode ser uma fase positiva, se as mulheres aproveitarem a sabedoria e maturidade que têm para desfrutar desta fase. Conhecemos a história de três mulheres que contam como encaram a menopausa, que sintomas tiveram, como fizeram o luto da mulher antes para a mulher de agora e termina com a importância que se ter cuidados para se poder envelhecer bem. Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam a polémica separação de João Palhinha e Patrícia Palhares. Continuam os rumores sobre o que terá ditado o fim da relação muito se tem especulado sobre o que terá ditado o fim da relação, especialmente numa altura em que a cantora revelou que se prepara para ser mãe pela segunda vez. Conhecemos a história da pequena Victória Cruz de 10 anos. Victória nasceu com uma doença renal e agora com apenas 10 anos, entrou em falência. Os pais, Cristela e Bruno não são dadores seguros por serem portadores do gene da doença e procuram desesperados um dador de rim para a filha.