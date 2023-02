3 fev, 10:07

No programa apresentado por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, conhecemos a triste história do filho de Alexandrina Silva, João, que foi morto aos 28 anos, na estrada, colhido por uma viatura em fuga da GNR. O médico veterinário André Santos esclarece todas as dúvidas sobre os malefícios do chocolate para os cães. Conhecemos a história de Ana Janeiro que conta que incumprimento de filho a pode levar a perder a sua própria casa.