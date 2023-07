Dois às 10 - Stephanie viu o filho nascer sem um braço

Hoje às 10:05

No programa apresentado por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, começamos a manhã a história de casais que trabalham juntos diariamente e percebemos qual a dinâmica destes. Kiara, das «Just Girls» dos «Morangos com Açucar», regressa com um novo tema musical em que é acompanhada pelo marido ao piano. Na segunda parte, recebemos um grupo de criança que luta contra o preconceito através da dança e ficamos a conhecer a história de Stephanie Alvito e porque um dos seus gémeos nasceu sem um braço. Na última parte, os comentadores da «Atualidade» analisam os mais recentes crimes, com especial atenção aos novos desenvolvimentos no julgamento do caso Jésica.