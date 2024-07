Dois às 10 - Surpreendemos David Maurício, do «Big Brother 2024», no dia do seu aniversário!

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», David Maurício celebra hoje, 23 anos, e veio festejar connosco. O ex-concorrente revela como têm sido os seus dias longe da televisão e conta que já voltou à sua rotina. Surpreendemos David Maurício com uma mensagem de Gabriel Sousa. David Maurício e Daniela Ventura revelam que têm um grupo de fãs forte que os respeitam. O casal afirma que estão a ir com calma e que têm uma amizade colorida. Recebemos o ator Diogo Valsassina que está de regresso, 18 anos depois, com uma série cómica «Vizinhos para sempre». Recebemos Mónica Sintra, a cantora conta como se sente aos 46 anos e assume que faz botox e defende que todos os procedimentos são válidos para as pessoas se sentirem bem. A Chef Cátia Goarmon prepara a receita ideal para quem não consome carne nem peixe, saborosas e nutritivas. Tia Cátia prepara curgetes recheadas com bolonhesa de lentilhas. Conhecemos a história de vida de Gonçalo Pereira, aos 15 anos, começou a ter tromboses e a ficar paralisado. Descobriu que tem uma doença rara e autoimune, sem cura, e que pode ficar cego e sem andar. Deixou o sonho de ser ator de lado e tem medo de ficar preso a uma cadeira de rodas. Na Atualidade, comentamos os novos desenvolvimentos sobre o caso do cantor Miguel Bravo, suspeito de crimes sexuais com menores.