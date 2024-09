Dois às 10 - Susana Dias Ramos esclarece comentário polémico a Daniela Santos

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Susana Dias Ramos recorda uma fase difícil da sua vida quando perde o pai e recorda como começou a sua carreira na TVI. A especialista em Saúde Sexual esclarece comentário polémico feito a Daniela Santos, finalista do «Dilema». Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco comentam a estreia do «Secret Story 8». Cristina Ferreira revela que Maria Cerqueira Gomes estava a caminho da TVI quando a viagem foi interrompida por um incêndio muito grave, e conversámos com a apresentadora pelo telefone, em direto.