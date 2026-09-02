Dois às 10 - Susana Dias Ramos está de regresso aos comentários do Big Brother

Hoje às 09:50

O Dois às 10 abriu o consultório com Susana Dias Ramos, que esteve à conversa sobre temas relacionados com a saúde. Tia Cátia partilhou ainda uma receita simples e saborosa. Rosa Bela falou sobre as gravações de “Coração de Mãe” e foi também uma das convidadas da emissão. O programa contou a história de Ana, que concretizou sozinha o sonho de ser mãe. Para terminar, foi apresentada a história de Américo, que ficou sem mãe à nascença e viu o pai fugir depois de ganhar a lotaria.