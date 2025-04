Dois às 10 - Susana Dias Ramos responde às perguntas mais comuns sobre sexualidade

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», o «Go Running Club» apresenta-se como uma solução inovadora para quem procura o amor. Localizado em Leiria, este clube de corrida gratuito combina exercício físico com a oportunidade de conhecer pessoas. A ideia é simples: juntar pessoas com interesses em comum num ambiente descontraído e divertido. Mas será que correr pode mesmo levar ao amor? O clube oferece um espaço de convívio onde o objetivo principal é socializar. «É para conhecer pessoas e socializar», como foi dito no programa. E para quem procura um sinal de disponibilidade, as meias azuis são o código secreto. Este acessório indica que o corredor está aberto a novas relações. O clube já conta com cerca de 50 participantes, entre membros regulares e novos. Após a corrida, o grupo reúne-se para um café, onde a conversa flui e as ligações se fortalecem. Apesar de alguns já terem ido a encontros, o sucesso amoroso no clube permanece um mistério. O «Go Running Club» une a necessidade de exercício com a vontade de conhecer pessoas, mostrando que o amor pode estar mais perto do que se imagina.

Susana Dias Ramos explicou que atingir o orgasmo é responsabilidade da mulher. A sexóloga explicou que as mulheres devem assumir as rédeas do seu prazer e que a comunicação é fundamental numa relação. Susana Dias Ramos revelou ter cerca de 70 brinquedos sexuais no seu escritório para fins didáticos. Cristina Ferreira reagiu com surpresa e humor à revelação.

Conhecemos a história de Ema, que nasceu sem marcas, mas a sua vida mudou drasticamente. Com apenas uma semana de vida, surgiu-lhe «um sinal pequenino preto aqui na zona do nariz» que se foi alastrando pela face. O angioma não só afetou a sua aparência física, causando um inchaço tão grande que, segundo a sua mãe, chegava a bater no ombro, mas também teve um impacto devastador na sua autoestima e bem-estar emocional. Ema descreve a dor da infância, marcada por bullying e olhares de estranhamento. Um dos momentos mais dolorosos foi quando um colega a chamou de «cara de bicho» no autocarro, uma experiência que a fez sentir-se isolada e incompreendida. Ema confessa que os olhares das pessoas a magoavam mais do que as palavras, transmitindo «nojo, olhares de desprezo, de não quero ser amigo desta pessoa».

João partilhou as suas experiências de infância marcadas por um angioma facial. Desde cedo, lidou com olhares e comentários cruéis, que o fizeram sentir-se diferente e inadequado. «Quando tentava aproximar-me de alguém ou falar com alguém, os comentários eram complicados», recorda, mencionando os insultos que ouvia, como «monstro» ou «índio». Apesar do apoio incondicional da família, que sempre o acarinhou e criou um ambiente festivo, a entrada na escola primária revelou-se um desafio. João descreve que se sentia reservado e que preferia guardar os seus sentimentos para si, mas a rejeição amorosa devido à sua condição marcou-o profundamente. O receio de que as suas filhas herdassem a sua mancha facial também o assombrou, não querendo que elas passassem pelas mesmas dificuldades. Apesar de tudo, a família sempre o apoiou e nunca sentiu vergonha dele. Saiba mais em TVI Player