Dois às 10 - Susana perdeu o filho há 11 anos e desde então nunca abriu as persianas de casa

Hoje às 09:50

No Dois às 10, celebraram-se as maiores glórias do desporto nacional, com Carlos Lopes, o homem que conquistou o primeiro ouro olímpico para Portugal, e Fernanda Ribeiro, a atleta portuguesa mais medalhada de sempre, que recordou o caminho até ao topo. O programa contou ainda a história de Adriana, uma mulher que transformou a dor e o sofrimento em coragem, provando que nunca é tarde para recomeçar. Por fim, Susana partilhou o testemunho mais comovente da manhã — o da perda do filho Bernardo, que morreu aos cinco anos —, mantendo viva a sua memória com amor e fé, numa conversa que tocou o país.