Dois às 10 - Tanya e Jorge Guerreiro fazem revelação

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Tanya e Jorge Guerreiro, são amigos há mais de 20 anos e revelam como tudo começou. Recebemos Sofia Nicholson e Paulo Calatré os atores revelam como se conheceram e como surgiu uma grande amizade. Recebemos Lara Afonso e Tiago Graça, os ex-concorrentes de «O Triângulo» conheceram-se no reality show da TVI e nunca mais se largaram. Recebemos a nutricionista Bárbara Oliveira para nos dar a conhecer algumas dicas e alimentos práticos para manter rotinas saudáveis. Conhecemos a história de Maria Victória e João Mário, irmãos que nasceram sem força muscular. Victória tem cinco anos e nasceu com pouca força muscular. Ainda os pais não tinham respostas quando nasceu João, um ano depois. Tal como Victória, também o irmão está dependente da cadeira de rodas para andar e sente dificuldade em levantar alguns objetos. Tudo aponta para que tenham nascido com uma miopatia congénita. Apesar das limitações são crianças alegres sempre de sorriso na boca, que recebem muito amor dos irmãos mais velhos, Martim e Santiago e dos pais Ana e Mário. Victória gostava um dia de ser médica para ajudar outras crianças com necessidades especiais. O certo é que nesta jornada de incertezas e luta, o lema da família é: um por todos e todos por um! José Condessa, Gonçalo Quinaz, Calema e Anjos marcam presença em evento solidário para ajudar Maria Victória e João Mário. Conhecemos a história de Vera Zinuga. Vera conta que em criança sempre foi muito independente e se sentia crescida. Conheceu o pai dos filhos aos 10 anos, ele tinha 16. Aos 13 anos ficou grávida e a mãe só soube da gravidez aos 8 meses. Refere que foi um choque para toda a família e que aos 13 anos nenhuma jovem está preparada para ser mãe. Acrescenta que quando teve o Ricardo nos braços se sentiu uma menina crescida e que nunca teve dificuldade em lidar com a maternidade. Diz que perdeu muito da juventude, quase tudo. A partir dos 2 anos de vida de Ricardo os problemas de saúde começaram. Apareceu um cancro no cérebro. Mais tarde, aos 10, um na medula óssea que desapareceu e aos 13 cancro nos pulmões. Os cancros deixaram muitas sequelas e hoje Ricardo é um homem adulto de 32 anos com 96% de incapacidade dependente de Vera.

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o repórter Pedro ramos Bichardo a fazer o enquadramento do caso de um homem preso nas festas populares de Santa Maria da Feira, que acaba por falecer no posto da GNR. Vídeos revelam detenção polémica que terminou na morte do homem de 47 anos. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de Pianista morto em Setúbal, os suspeitos espancaram, amarraram pés e mãos e deixaram a vítima agonizar 4 dias. O suspeito confessou o crime: «Matei-o por raiva, por ser intragável». O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de uma cuidadora levou um bebé, de 10 meses, morto às urgências do hospital do Barreiro. Os nossos comentadores analisam o caso.