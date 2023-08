Dois às 10 – Taróloga Joana Dias revela as previsões dos signos para o mês de Setembro

Hoje às 10:05

No programa apresentador por Mafalda Castro e Cláudio Ramos, começamos a manhã com as previsões de Joana Dias para os signos, ao longo do mês de setembro. A jornalista Cátia Nobre fala do acidente que valeu um pulso partido, enquanto nos prepara o almoço. Ficamos também a conhecer o trabalho dos voluntários «Just a Change» que mudam a vida de famílias com necessidades. Tatiana Rodrigues fala da morte misteriosa do pai, que foi encontrado morto a tiro na própria casa. Na terceira parte, como já é habitual, os comentadores da «Atualidade» analisam os mais recentes crimes.