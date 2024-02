Dois às 10 - Tatiana Boa Nova faz o balanço do que viveu no «Desafio Final»

Hoje às 09:55

Começamos a manhã com Cinha Jardim, Zé Lopes e Luísa Castel-Branco a comentar a última gala do «Big Brother. Conhecemos também a história de Vera Vidal, vítima de violência doméstica, durante 13 anos. Tatiana Boa Nova faz um balanço da sua participação no «Big Brother - Desafio Final» revela porque entrou, quem são os seus concorrentes preferidos, quem deveria chegar à final e avalia o jogo de alguns dos seus colegas da casa.