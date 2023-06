Dois às 10 - Tatiana Madureira, do «Big Brother 4», recorda luta contra o cancro

Hoje às 10:05

Recebemos Tatiana Madureira, que participou no «Big Brother 4», em 2003. A nossa convidada recorda a sua luta contra o cancro no ovário e e a sua primeira gravidez que aconteceu de forma natural. Agora, a cantora e ex-concorrente do reality show está novamente grávida e anuncia em direto o sexo do bebé. Ouvimos o testemunho de Ana Afonso, que foi diagnosticada com Parkinson aos 35 anos de idade. O painel de comentadoras Cinha Jardim e Luísa Castel-Branco fazem o rescaldo da estreia do novo programa «Casamento Marcado». No segmento da cozinha, Dulce prepara um bolo tradicional de Sesimbra, onde o ingrediente especial é o côco.