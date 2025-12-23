Dois às 10 - Telmo Ferreira dá grande novidade sobre o filho

Hoje às 09:50

No “Dois às 10”, a manhã começou com mudanças de visual de duas mulheres, transformadas pelo conhecido trio da transformação.

Foram ainda partilhadas dicas práticas para estar no melhor na quadra festiva.

Cuca Roseta marcou presença, cantou um tema de Natal e revelou uma novidade especial ligada à irmã.

O programa contou também com a primeira entrevista de Camila Vitorino, Miss Universo Portugal.

Houve ainda espaço para recordar Telmo Ferreira, vencedor da primeira edição da “1.ª Companhia”.

A emissão ficou marcada por um momento emotivo com a história de Dinis, que pôs termo à vida aos 16 anos, com a irmã à procura de respostas.