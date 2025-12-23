Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Dois às 10 - Telmo Ferreira dá grande novidade sobre o filho

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Telmo Ferreira dá grande novidade sobre o filho - TVI

No “Dois às 10”, a manhã começou com mudanças de visual de duas mulheres, transformadas pelo conhecido trio da transformação.
Foram ainda partilhadas dicas práticas para estar no melhor na quadra festiva.
Cuca Roseta marcou presença, cantou um tema de Natal e revelou uma novidade especial ligada à irmã.
O programa contou também com a primeira entrevista de Camila Vitorino, Miss Universo Portugal.
Houve ainda espaço para recordar Telmo Ferreira, vencedor da primeira edição da “1.ª Companhia”.
A emissão ficou marcada por um momento emotivo com a história de Dinis, que pôs termo à vida aos 16 anos, com a irmã à procura de respostas.

Mais Vistos

Expulsão de Fábio

Dois às 10
Ontem às 12:27
1

Não foi Zé quem mais surpreendeu Fábio. Há outra descoberta que o está a deixar de 'boca aberta'

Dois às 10
Ontem às 12:36
2

Na noite em que pôs termo à vida, Dinis, de 16 anos, mandou a última mensagem à irmã: «Eu percebi»

Dois às 10
Hoje às 13:57
3

A tranquilidade vs. o choro. Telmo e Célia, do primeiro «Big Brother», vivem nova fase da vida de forma bem diferente

Dois às 10
Hoje às 15:16
4

História Dinis

Dois às 10
Hoje às 12:21
5

Ex-concorrentes pegam-se nas bancadas da gala do Secret Story e até Cristina Ferreira fica em choque

Secret Story
Ontem às 16:21
6
EM DESTAQUE

Grávida? Fonte próxima revela que Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais

Secret Story
Hoje às 11:36

A tranquilidade vs. o choro. Telmo e Célia, do primeiro «Big Brother», vivem nova fase da vida de forma bem diferente

Dois às 10
Hoje às 15:16

Trufas de rabanadas: a receita de Natal de Pedro Benevides que toda a família adora

V+ TVI
Hoje às 12:56

Na noite em que pôs termo à vida, Dinis, de 16 anos, mandou a última mensagem à irmã: «Eu percebi»

Dois às 10
Hoje às 13:57

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy muda de ideias e quer lutar pelo seu casamento com Maria de Fátima

Novelas
Hoje às 10:43

Uma noite pode custar mais de mil euros. Este foi o hotel de sonho que Vera escolheu para uma escapadinha em família

Secret Story
Hoje às 10:54

TVI PLAYER

Leandro pede a Marisa que o beije várias vezes. E Pedro assiste

Secret Story
Hoje às 11:53

A Protegida: Aruna conta a Virgílio que está grávida e a reação é inesperada

A Protegida
Ontem às 23:30

Secret Story - Extra - 22 de dezembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:10

Terra Forte: O fim do casamento de Maria de Fátima e Sammy?

Terra Forte
Ontem às 22:30

Sem tréguas. Pedro e Liliana em bate boca aceso: «Tiveste que criar um enredo aqui dentro para chegares longe?»

Secret Story
Há 1h e 31min

Leandro e Liliana rasgam os colegas mas Pedro ouviu a conversa atrás da porta

Secret Story
Há 1h e 38min
A ACONTECER

A Sentença - "Socorro e culpa" e "Limite da generosidade"

A Sentença
Hoje às 14:45

TVI - Em cima da hora - 23 de dezembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 23 de dezembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Suzana Garcia sobre Inês Balinha Carlos: «Ela estava chateada porque alguém lhe fez alguma coisa»

Dois às 10
Hoje às 12:49

Cristina Ferreira: «Eu estive sozinha durante 13 anos e havia uma incapacidade de perceberem que podia ser feliz sem ter uma pessoa»

Dois às 10
Hoje às 12:25

Pai em luto chora morte do filho, que há 3 meses pôs termo à vida: «Não vai haver Natal»

Dois às 10
Hoje às 11:57
NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy muda de ideias e quer lutar pelo seu casamento com Maria de Fátima

Novelas
Hoje às 10:43

Exclusivo «A Protegida»: Mariana dá-se a conhecer a JD

Novelas
Hoje às 10:06

«Há pessoas pouco civilizadas»: Catarina Siqueira faz denuncia em véspera de natal

Novelas
Hoje às 14:27

Casal de atores famoso fica noivo! O anel é único e original

Novelas
Hoje às 15:29

«Sinto que dei à luz»: Jéssica Athayde reage emocionada a presente de Diogo Amaral

Novelas
Hoje às 16:24

Vem aí em «Terra Forte»: Armando descobre que Babi lhe anda a mentir?

Novelas
Hoje às 09:34