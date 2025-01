Há 2h e 11min

No «Dois às 10», o repórter Bruno caetano revela detalhes do caso de um jovem, de 22 anos, que esfaqueou a avó no peito e mãos e feriu o primo nas costas, após uma discussão. As autoridades encontraram o agressor na rua ainda com a faca na mão. A idosa ficou em estado grave.

Reunimos Vera de Melo, psicóloga, Vitor Marques Paulo Santos, inspetores, para comentarem este e outros casos.