Dois às 10 - Tia Cátia revela como perdeu nove quilos em três semanas

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», começamos a manhã a comentar a estreia do Big Brother 2025. Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco analisam os concorrentes que entraram na casa mais vigiada do país. De seguida, Tia Cátia surpreende com a sua boa forma física e revela como perdeu nove quilos em três semanas. Cristina Ferreira e Cláudio Ramos conhecem ainda os residentes que estiveram na casa de vidro que fazem o balanço da experiência.