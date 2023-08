Dois às 10 - Tiago Graça e o namorado, Guilherme, apresentam o seu novo podcast

Hoje às 10:05

No programa apresentado por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, começamos a manhã a tomar o pequeno-almoço com Beatriz Frazão, a talentosa jovem atriz que integra o elenco dos novos «Morangos com Açúcar» e interpreta atualmente a protagonista na peça «O Diário de Anne Frank». Senhoritas apresentam o seu novo tema «Alô Porteiro». O chef Igor Martinho ensina a preparar salmão braseado com molho de iogurtes e esparguete de lentilhas. Tiago Graça, ex-concorrente d'O Triângulo, apresenta o seu novo podcast, em conjunto com o seu namorado, Guilherme. Neste verão, o Dois às 10 continua na estrada e a repórter Sofia Vasconcelos visita Portimão. Na segunda parte, conhecemos a história de Francisca Guimarães, que superou um caso de acne agressivo com medicina natural e ainda Élia Lourenço, cuidadora da filha e do irmão. Na terceira para, os nossos comentadores analisam os mais recentes crimes da «Atualidade».