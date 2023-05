Dois às 10 - Tiago Graça faz o balanço da sua participação n'O Triângulo

Ontem às 10:05

No programa apresentado por Cláudio Ramos, começamos a manhã com história de vida de quem fotografa e de quem é fotografado. Acompanhamos também a surpresa que os D.A.M.A. fazem aos finalistas da casa d’O Triângulo. Na segunda parte recebemos Tiago Graça que fala sua expulsão do reality show, das polémicas e das relações que criou dentro da casa. Conhecemos ainda a história de Rodrigo, um bebé que pode falecer a qualquer momento, consequência de uma doença rara grave. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» analisam os mais recentes crime.