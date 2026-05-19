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Dois às 10 - Tiago sofre de doença rara e dois dos filhos receberam o mesmo diagnóstico

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Tiago sofre de doença rara e dois dos filhos receberam o mesmo diagnóstico - TVI

No “Dois às 10” desta manhã, conhecemos histórias de amor, casamentos e relações duradouras. O programa destacou a aventura de Roberto, que percorreu Portugal em patins acompanhado pela mulher. Houve ainda espaço para a história de Diamantina e Fernando, juntos há 50 anos e ainda apaixonados.
A música ficou a cargo de Mickael Carreira, que apresentou uma nova canção. Conhecemos também o testemunho de Andreia, que esperou um ano por um diagnóstico de cancro. E ouvimos a história de Tiago e dos dois filhos, todos com a mesma doença rara.
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